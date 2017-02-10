Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy köşe kapmaca oynadı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman usta yönetmen Ayşe Ersayın'ın cenazesinde Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan, yan yana gelmemek için akla karayı seçti.

Birçok ünlü ismin klip ve TV programlarını yöneten Ayşe Ersayın (63) çarşamba sabahı sıkı dostu Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki evinde kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti.







Vatan'da yer alan habere göre; Bülent Ersoy 3.5 yıldır konuşmadığı Ajda Pekkan ile cenazede yan yana gelmemek için akla karayı seçti. Ajda Pekkan yakın dostu Ayşe Ersayın'ın cenazesinde çok üzgündü.



ERSOY, PEKKAN'IN GİTMESİNİ BEKLEDİ



'Diva', Merdivenköy Mezarlığı'nda Ayşe Ersayın defnedilirken VIP minibüsünden inmedi. Ajda Pekkan'ın gitmesini bekledi. Sonra Ayşe Ersayın'ın kabri başında dua etti.



PEKKAN, ERSOY'A DAVA AÇMIŞTI

Ajda Pekkan, 2013'te kendine 'Ucube' ve 'Hödük' diyen Bülent Ersoy'u mahkemeye vermiş, davayı kazanmıştı.



