X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy köşe kapmaca oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ile köşe kapmaca oynadı

  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 15:24 Güncelleme Tarihi: 10.2.2017 15:29
Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy köşe kapmaca oynadı
Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy köşe kapmaca oynadı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman usta yönetmen 'ın cenazesinde ve , yan yana gelmemek için akla karayı seçti.

Birçok ünlü ismin klip ve TV programlarını yöneten (63) çarşamba sabahı sıkı dostu 'ın Bahçeköy'deki evinde kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti.



Vatan'da yer alan habere göre; 3.5 yıldır konuşmadığı Ajda Pekkan ile cenazede yan yana gelmemek için akla karayı seçti. Ajda Pekkan yakın dostu Ayşe Ersayın'ın cenazesinde çok üzgündü.

ERSOY, PEKKAN'IN GİTMESİNİ BEKLEDİ

'', Merdivenköy Mezarlığı'nda Ayşe Ersayın defnedilirken VIP minibüsünden inmedi. Ajda Pekkan'ın gitmesini bekledi. Sonra Ayşe Ersayın'ın kabri başında dua etti.

PEKKAN, ERSOY'A DAVA AÇMIŞTI

Ajda Pekkan, 2013'te kendine 'Ucube' ve 'Hödük' diyen Bülent Ersoy'u mahkemeye vermiş, davayı kazanmıştı.

BENZER HABERLER