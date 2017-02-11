Sezen’in reklamını yapmak Tarkan’a mı kaldı?

Tuğba Ekinci, aynı şirket çatısı altında olduğu Tarkan'ı eleştirdi. Sezen Aksu'nun yeni albümü için bir video çekip "Çok beğendim" diyen Tarkan'ı hedef alan Ekinci, patronu Samsun Demir'in Instagram hesabına "Sezen Aksu'nun reklamını yapmak Tarkan'a mı kaldı?" diye yazdı.

PATRONU SİLDİ!

Bu eleştiri üzerine Samsun Demir, sanatçının yorumunu sildi. Ancak Ekinci, bu kez de Tarkan'ın tavrını hoş bulmadığını söyleyerek yeni bir eleştiri daha yaptı. Ekinci, yorumlarını silen Samsun Demir'e de tepki gösterdi. Tuğba Ekinci, 2011 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sahneye fırlayıp Tarkan'a "Hani okul yaptıracaktın?" diye sormuştu. Tarkan bu harekete çok sinirlenmişti.