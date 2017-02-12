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ARKADAŞINA GÖNDER Esra Erol depremzedelerin yanında!
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zedelerin yanında!

  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 09:36 Güncelleme Tarihi: 12.2.2017 09:37
Esra Erol depremzedelerin yanında!
Esra Erol depremzedelerin yanında!

Ünlü sunucu hafta sonunu ’li zedelerin yanında geçirdi.

Sunduğu evlilik programıyla milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Erol, 'de yaşanan in ardından büyük bir duyarlılık örneği sergiledi.



ÇANAKKALE'YE GİDEREK DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Son günlerde ardı ardına depremlerin yaşandığı Çanakkale'de hayatlarına devam etmeye çalışa depremzedelere bir destek eli de 'dan geldi. Yaşanan bu afete duyarsız kalmayan sunucu 11 Şubat Cumartesi günü Çanakkale'ye giderek depremzedeleri ziyaret etti, onlara destek olarak moral ziyaretinde bulundu.



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