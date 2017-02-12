Esra Erol depremzedelerin yanında!

Ünlü sunucu Esra Erol hafta sonunu Çanakkale’li depremzedelerin yanında geçirdi.

Sunduğu evlilik programıyla milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Erol, Çanakkale'de yaşanan depremin ardından büyük bir duyarlılık örneği sergiledi.





ÇANAKKALE'YE GİDEREK DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Son günlerde ardı ardına depremlerin yaşandığı Çanakkale'de hayatlarına devam etmeye çalışa depremzedelere bir destek eli de Esra Erol'dan geldi. Yaşanan bu afete duyarsız kalmayan sunucu 11 Şubat Cumartesi günü Çanakkale'ye giderek depremzedeleri ziyaret etti, onlara destek olarak moral ziyaretinde bulundu.









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