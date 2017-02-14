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yasak dinlemiyor!

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 15:26
Aleyna Tilki yasak dinlemiyor!
Aleyna Tilki yasak dinlemiyor!

18 yaşından küçük olduğu halde içkili mekanlarda sahneye çıkan 16 yaşındaki şarkıcı , bu kez tütün kanununu deldi.

16 yaşındaki popçu , arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olan nargile içti. Tilki'nin fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine sigarayla mücadele eden Prof. Dr. Orhan Kural, "Aleyna Tilki, gençlere kötü örnek oluyor" diyerek, genç şarkıcıya dava açacağını söyledi.



KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR

Orhan Kural, "Birçok sanatçı sosyal medyada sigaralı fotoğraflarla gençleri özendiriyor. 16 yaşında bir kızcağız nargile içiyor. Gerçekten yazık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habertürk

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