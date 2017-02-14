Aleyna Tilki yasak dinlemiyor!

18 yaşından küçük olduğu halde içkili mekanlarda sahneye çıkan 16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez tütün kanununu deldi.

16 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla gittiği Kuruçeşme'de, 18 yaşından küçüklere yasak olan nargile içti. Tilki'nin fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine sigarayla mücadele eden Prof. Dr. Orhan Kural, "Aleyna Tilki, gençlere kötü örnek oluyor" diyerek, genç şarkıcıya dava açacağını söyledi.







KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR

Orhan Kural, "Birçok sanatçı sosyal medyada sigaralı fotoğraflarla gençleri özendiriyor. 16 yaşında bir kızcağız nargile içiyor. Gerçekten yazık" şeklinde konuştu.



Kaynak: Habertürk

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