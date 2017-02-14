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ARKADAŞINA GÖNDER Burcu Esmersoy ve Emina Sandal giydiği elbiseyle sınıfta kaldı
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ve giydiği elbiseyle sınıfta kaldı

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 09:56
Burcu Esmersoy ve Emina Sandal giydiği elbiseyle sınıfta kaldı
Burcu Esmersoy ve Emina Sandal giydiği elbiseyle sınıfta kaldı

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden olan ve bu yıl 59.'su yapılan Grammy Ödülleri, önceki akşam ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu.

Töreni'nde Beyonce rüzgarı esti. İkizlerine hamile olarak müthiş bir sahne şovu yapan ve yürekleri ağızlara getiren yıldız, star olmanın kitabını yine yazdı. 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, gecede 5 ödül alarak başarısını bir kez daha konuşturdu.

HAKKINI VERDİLER

Görkemli törende Türkiye'yi temsil eden isimler arasında modacı Yasemin Taciroğlu ile kardeşi Yaman vardı. İki kardeş, şıklıklarıyla gecede diğer Türkler arasından sıyrılıp ön plana çıkmayı başardı.

SINIFTA KALDILAR

Türkiye'nin en şık kadınları arasında gösterilen da törene katıldı. Ünlü sunucu, özensiz haliyle hayal kırıklığı yarattı. Gecede hazır bulunan bir diğer isim olan da tarzıyla sınıfta kaldı.