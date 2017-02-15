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kilolarından kurtuldu

  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 14:09
Cengiz Kurtoğlu kilolarından kurtuldu
Cengiz Kurtoğlu kilolarından kurtuldu

Ünlü komedyen 'ın yeni filmi 5'in galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Galaya oğulları ile birlikte katılan arabesk müziğin sevilen sesi 'nun geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolar dikkat çekti.

Fantezi ve arabesk müziğin sevilen ismi , önceki akşam komedyen 'ın yarın vizyona girecek olan ' 5' filminin galasına oğulları Aydın ve Orçun Kurtoğlu ile birlikte katıldı.



8 AYDA 41 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz aylarda mide küçültme operasyonu geçiren Cengiz Kurtoğlu fazla kilolarından kurtularak 41 kilo verdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı sorular üzerine "8 ayda 41 kilo verdim" dedi.

Babaları gibi müzsiyen olan kardeşler de sürpriz bir projeye imza atacaklarını açıklayarak "Üçümüz bir çalışma yapabiliriz." şeklinde konuştu.



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