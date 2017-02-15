Cengiz Kurtoğlu kilolarından kurtuldu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 5'in galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Galaya oğulları ile birlikte katılan arabesk müziğin sevilen sesi Cengiz Kurtoğlu'nun geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolar dikkat çekti.

Fantezi ve arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam komedyen Şahan Gökbakar'ın yarın vizyona girecek olan 'Recep İvedik 5' filminin galasına oğulları Aydın ve Orçun Kurtoğlu ile birlikte katıldı.







8 AYDA 41 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz aylarda mide küçültme operasyonu geçiren Cengiz Kurtoğlu fazla kilolarından kurtularak 41 kilo verdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı sorular üzerine "8 ayda 41 kilo verdim" dedi.





Babaları gibi müzsiyen olan kardeşler de sürpriz bir projeye imza atacaklarını açıklayarak "Üçümüz bir çalışma yapabiliriz." şeklinde konuştu.







RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN GALASINDAN KARELER