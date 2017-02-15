Hollywood manzaralı düğün

Tolgahan Sayışman ile Arnavutluk Güzeli Almeda Abazi, Beverly Wilshire Hotel'de evlendi.

Onlar erdi muradına... İki yıldır birlikte olan Tolgahan Sayışman ile Arnavutluk Güzeli Almeda Abazi, evlendi. Düğün, Los Angeles Beverly Wilshire Hotel'de, Hollywood manzarasına karşı yapıldı. 40 davetlinin katıldığı düğünde Abazi, Feryal Usta imzalı gelinlik, Sayışman ise Tom Ford tasarımı damatlık giydi. Çiftin düğün şarkısı; Beyonce'nin Halo parçasıydı.



Tolgahan Sayışman, nikah sonrası eşinin alnından öperek poz verdi.