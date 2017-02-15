İmane Elbani ile Murat Yıldırım balayı tatilinde

2 ay önce evlenen Faslı güzel İmane Elbani’yle ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının başarılı sunucusu Murat Yıldırım, balayı için Maldivler’i seçti. İkili, 14 Şubat’la balayını birleştirdi.

Geçtiğimiz yıl Londra'da başlayan aşklarını Türkiye ve Fas'ta gerçekleştirilen iki düğünle perçinleyen Murat Yıldırım ve İmane Elbani, önceki gün rüya gibi bir balayına çıktı. Dün Maldivler'e giden başarılı oyuncuyla Faslı eşi, 14 Şubat'ı da burada kutlayarak çifte mutluluk yaşadı.



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HİNT OKYANUSU MANZARALI OTEL



Geceliği yaklaşık 5 bin liralık Shangri La Maldives'de konaklayan ünlü çift, turkuaz Hint Okyanusu'nun manzarası eşliğinde hem dinleniyor hem de romantik anlar yaşıyor. Aralık 2016'da evlenen ve işleri dolayısıyla balayını erteleyen ikilinin tatil için özellikle 14 Şubat'ı tercih ettiği öğrenildi.







"AŞKIMLA CENNETE UÇUYORUM"

2008 Fas güzeli İmane El Bani Instagram hesabından eşiyle fotoğraf paylaştı. El Bani fotoğrafın altına, "Her zaman gülümseyen aşkımla, cennete uçuyorum" yorumunu yaptı.