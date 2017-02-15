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ile balayı tatilinde

  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 12:12 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 12:14
İmane Elbani ile Murat Yıldırım balayı tatilinde
İmane Elbani ile Murat Yıldırım balayı tatilinde

2 ay önce evlenen Faslı güzel ’yle ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının başarılı sunucusu , balayı için Maldivler’i seçti. İkili, 14 Şubat’la balayını birleştirdi.

Geçtiğimiz yıl Londra'da başlayan aşklarını Türkiye ve Fas'ta gerçekleştirilen iki düğünle perçinleyen ve , önceki gün rüya gibi bir balayına çıktı. Dün Maldivler'e giden başarılı oyuncuyla Faslı eşi, 14 Şubat'ı da burada kutlayarak çifte mutluluk yaşadı.

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HİNT OKYANUSU MANZARALI OTEL

Geceliği yaklaşık 5 bin liralık Shangri La Maldives'de konaklayan ünlü çift, turkuaz Hint Okyanusu'nun manzarası eşliğinde hem dinleniyor hem de romantik anlar yaşıyor. Aralık 2016'da evlenen ve işleri dolayısıyla balayını erteleyen ikilinin tatil için özellikle 14 Şubat'ı tercih ettiği öğrenildi.



"AŞKIMLA CENNETE UÇUYORUM"

2008 Fas güzeli İmane El Bani Instagram hesabından eşiyle fotoğraf paylaştı. El Bani fotoğrafın altına, "Her zaman gülümseyen aşkımla, cennete uçuyorum" yorumunu yaptı.



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