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'nin açıklamaları 'i çileden çıkarttı

  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 13:59 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 14:03
Aleyna Tilki'nin açıklamaları Fulin'i çileden çıkarttı
Aleyna Tilki'nin açıklamaları Fulin'i çileden çıkarttı

Dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Instagram hesabının hacklendiğini duyuran 16 yaşındaki şarkıcı 'nin sözleri meslektaşı olan 'i çileden çıkarttı.

Sosyal medya hesabı hacklenen 'nin "İnstagram hesabımı kapattıran şizofren insanı ben biliyorum! Yüzlerce fake hesabı olan kafayı sıyırmış aptal! İnşaallah hesabımı geri alabilirim. Yoksa bu hareketi başlatan kişiyle aramızda hiç iyi şeyler olmayacak. Çok yanlış kişiye yaptınız bunu! Karakterime salladınız, şahsıma aileme küfrettiniz. Saygısızlık yaptınız. Sıra bunda mı! Başka ne kaldı geriye! Vur kafasına al ekmeğini? Asla harcatmayacağım emeklerimi!" sözlerine 'den yanıt geldi.

"KISKANÇ OBSESİF"

Bir televizyon programına telefonla bağlanan , Tilki hakkında sert konuştu. Fulin, "Bir insanın kalbi ancak bu kadar kötü olur. Allah'a havale ettim ben, iblis! Kıskanç obsesif. Düş yakamdan" yazdı.

"EMRAH BENİ ALEYNA İLE ALDATTI"

Fulin'in "Aranjör Emrah Karaduman beni o zaman 14 yaşında olan Aleyna Tilki ile aldattı" açıklaması kavganın fitilini ateşlemişti.

ALEYNA TİLKİ YASAK DİNLEMİYOR! ALEYNA TİLKİ'NİN INSTAGRAM HESABI HACKLENDİ DEMET AKALIN, ALEYNA TİLKİ'Yİ AFFETTİ

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