Aşklarını sosyal medyada bir kez daha ilan ettiler

Ünlüler, Sevgililer Günü'nde eşleri ve sevgilileriyle özel anlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Murat Boz-Aslı Enver, Hande Subaşı-Altuğ Leblebici, Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi, Murat Dalkılıç-Merve Boluğur, Murat Yıldırım-İmane Elbani, Burcu Kara-Fırat Parlak, Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar, Hande Yener-Ümit Cem Şenol, Simge Sağın-Ozan Bayraşa ve Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftleri, aşklarını duygusal mesajlarla dile getirdi.



'NEFESİM OL SEVDİĞİM'

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Sevgililer Günü'nü eşi İmane Elbani ile Maldivler'de geçirdi. Yıldırım, fotoğraflarını paylaşıp 'Kalbi senin için çarpan biri varsa nefes ol sevgili için...' yazdı.

'SENİ İLK GÜNKÜ GİBİ SEVİYORUM'

ATV dizisi Aşk ve Mavi'nin başrolü Emrah Erdoğan, eşi Sibel Erdoğan için duygusal bir yazı paylaştı: "Elyesa'mla Eleysa'mın güzeller güzeli annesi, canım eşim; seni ilk günkü gibi seviyorum. İyi ki seni tanımışım, iyi ki varsın."

'BU KALP SENİN İÇİN ATIYOR

Sinem Kobal, geçen yıl evlendiği Kenan İmirzalıoğlu'na olan sevgisini altına kalplerle not düştüğü fotoğrafla paylaştı. Çiftin pozu, bir arkadaşlarının düğününde çekilmişti.

AŞK DEDİĞİN BUDUR!

Hande Yener, Sevgililer Günü'nü nişanlısı Ümit Cem Şenol ile Viyana'da geçirdi. Yener, nişanlısıyla aşk dolu pozunu takipçileriyle paylaştı.

ROMANTİK KUTLAMA

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Caner Erkin ile Şükran Ovalı, romantik bir 14 Şubat geçirdi. Erkin, eşi için bütün evi mumlarla ve güllerle donattı. Çift, Instagram'da da birbirlerinin fotoğraflarını paylaştı.

Seda Sayan, sevgilisi Erkan Çelik'le birlikte kutladıkları Sevgililer Günü'ne ait fotoğraflardan oluşan kolajın altına 'Seni seviyorum' diye yazdı. Bu özel gece için her taraf güllerle süslenmiş, yatağın üstüne isimlerinin baş harfleri güllerle yazılmış.

Murat Boz, üzerinde 'Sevginizi büyütün. O kadar büyütün ki ben ve sen olmaktan çıkın. Biz olun' yazılı kalpli bir grafik paylaştı.

Oyuncu Burcu Kara, eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflarının altına 'Kıpkırmızıyız' diye yazdı.

Simge Sağın, 'Bugün bizim için sadece 14 Şubat değil, dolu dolu üçüncü yılımız. Seni çok seviyorum Ozan'ım' diye yazdı.