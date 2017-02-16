Yaz tahtaya bir daha!

Sinan Akçıl, Rumen aşkı Otilia ile ilk kez Sevgililer Günü’nde görüntülendi. Akçıl’ın konserini izleyen Otilia, kulisteki tahtaya ‘Seni seviyorum’ yazdı

SİNAN'I DİNLEDİ

SİNAN Akçıl, bir süredir Rumen sanatçı Otilia ile birlikte. İki aşık ilk kez Kocaeli'deki bir konserde görüntülendi. Otilia, ünlü popçunun konserini hayranlarının arasında izledi.

SÜRPRİZ YAPTI

AKÇIL, Sevgililer Günü konserinde 6 farklı dilde 'Seni seviyorum' dedi. Akçıl, sahnedeyken Otilia ona bir sürpriz hazırlayıp kulisteki tahtaya 'Seni seviyorum Sinan' yazdı.