‘Ben iyi polisim Musti otoriter’

Mustafa Sandal’ın şarkıcı eşi Emina Sandal, yeni single’ı için yoğun bir tempoda çalışıyor. Sandal; şarkıcı eşiyle mutlu evliliklerini, ev yaşantılarını, çocuklarıyla ilişkilerini ve yeni çalışmalarını Her Kafadan Bir Ses’e anlattı. Çocuklarının sağlıklı beslenmesine özen gösteren Emina Sandal bir itirafta bulundu: Çocuklardan sakladığım çikolata ve şekerlemeleri kendim yiyorum. Ama 50 gündür ben de diyetteyim, kahve bile içmedim

MERVE YURTYAPAN



'Benim için dünyanın en güzel şehri İstanbul'



Emina Sandal, son dönemde yoğun bir tempoda çalışıyor. Yeni bir single hazırlığında olan Sandal, aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda çıkardığı parfümün çalışmalarına da yoğunlaşmış durumda.

Ünlü şarkıcı, enerjisiyle girdiği ortamı değiştirenlerden. Etrafa gülücükler saçıyor. Arkadaşınızmış hissi verecek kadar sıcak ve samimi biri. Heyecanlı konuşmasıyla bizleri de enerjisi altına alan Sandal'la keyifli bir sohbet yaptık.

Çocuklarından ve eşinden bahsederken gözlerinin içi parlıyor. Yıllardır kusursuz fiziğini koruyan Sandal, bir de itirafta bulundu. Sağlığa zararlı olduğu için çocuklarından sakladığı çikolata ve şekerlemeleri kendisinin yediğini söyledi. Ayrıca Türk yemeklerine de bayıldığını, özellikle mantı ve yaprak sarmayı çok severek yediğini ifade etti.



'PARA İÇİN YAPMADIM'

Bazen Türkçe konuşurken yanlış anlaşılmaların da olduğunu söyleyen Sandal, "Mustafa ile koca karıyız' diyorum, insanlar şaşırıyor, gülüyor. Aslında karı koca demem lazım değil mi?" diyerek güldü.

Sandal, parfüm işine nasıl girdiğini de şöyle anlattı: "Bu kalp gibi bir hikaye. Altı senedir parfüm yapmak istiyordum. Kendi ülkemde bunu hayata geçirmek istedim. Bana ilk başlarda çok zor geliyordu. Sonra gidip araştırdım, hatta bir kere de kendim bir parfüm yaptım. Sonra işler bir anda büyümeye başladı. Ben bunu para için değil, aşk için yaptım. Adını da Closer koydum. 28 Euro'ya satışa çıkardık ve 20 günde, 5 bin ürün tükendi. Sonra birçok ülkeden arayıp istediler, aynı kokunun devamını çıkardık. Türkiye'de de satışı güzel gidiyor. Şirket olarak da büyüdük, ortaklarımız var, yüzde 33'ünü sattık."



'DÜNYAYA AÇILACAĞIM'

Ünlü şarkıcı, şimdi de makyaj ürünleri çıkarmak için kolları sıvamış. Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Sandal bu projesini de şöyle anlattı: "Çıkaracağım makyaj ürünleri Türkiye'de üretiliyor ve bundan çok gurur duyuyorum. Beş sene sonra konsept mağazayı dünyada açmak istiyorum. Fiyatı da uygun olacak. Artık dünyada çok pahalı şeyler tutmuyor. Herkes indirimlerden alışveriş yapıyor. En zenginler bile."

Seyahat etmeyi çok sevdiğini ve birçok ülkeye gittiğini belirten Sandal, şöyle konuştu: "Ben Boşnak'ım, Türkiye hep benim ülkem gibiydi. Mustafa'yı tanımadan önce de burada bir hayatım vardı. Sırbistan asıl ülkem ve orada kariyer yaptım ama benim için dünyadaki en güzel şehir İstanbul. Londra, Paris, Milano'yu da çok seviyorum ama bence gittiğiniz her yerde bir eksik var. İstanbul çok güzel."



İLKER GEZİCİ



'Evdeki kötü polis Mustafa, ben Yavuz ve Yaman'ın ablası gibiyim'



Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal, soğuk ve mesafeli duruşunun aksine oldukça samimi biri. Her sorumuza da içtenlikle yanıt verdi. Yaman ve Yavuz adındaki iki çocuğuyla birlikte mutlu bir aile hayatı olan Emina Sandal, annelik hissinin kendisine çok erken yaşlarda geldiğini söyledi: "Ben 20 yaşında anne olmak istedim. Bazı arkadaşlarımda o his, daha yeni yeni uyanıyor."

Evde üç erkeğin arasında prensesler gibi yaşadığını itiraf eden güzel şarkıcı, "Evinizde kimin sözü geçiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Mustafa'nın. Yaman ile Yavuz, babalarından çok korkuyorlar, benden hiç korkmuyorlar. Mustafa gerçekten çok otoriter bir baba. Ben zaten kötü polis olmak istemiyordum, Mustafa olunca rahatladım. Ben ablaları, arkadaşları gibi oynuyorum onlarla."



'ACIDAN BESLENİYORUM'

"Yavuz 3 yaşında okuyup yazdı. Yaman ise çok ağır bir çocuk, çok beyefendi, çok asil. O zayıf bünyesine rağmen boksta inanılmaz yetenekli ama ben boksör olmasını istemem" diyen Emina Sandal, çocuklarla Sırpça konuşmadığı için hata yaptığını söyledi.

Sırbistan'ın en büyük starlarından biri olan Emina Sandal, yıllardır Türkiye'de. Türkçesi de gayet anlaşılır düzeyde ancak kendisi Türkiye'de şarkı söylemeyi düşünmüyor. Şu sıralar dünya çapında bir şarkı hazırlığı içinde olan Sandal, "Her şarkımı kendim yazdım. Biz sanatçıyız, acıdan besleniriz. En güzel şarkılar acı çektiğimiz zaman çıkar. Benim de en gerçek şarkılarım acıdan çıkmıştır" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Dünya çapında bir şarkı deneyimleyeceğim. Ben 23 yaşındayken New York'ta, Destiny's Child'ın prodüktörleriyle çalıştım ama olmadı. Sırbistan'da, Türkiye'deki gibi İngilizce şarkıları sevmezler. Türkiye'de de çok iyi İngilizce söyleyenler var ama kimse yurt dışında bir şey yapamıyor. Bu sadece şarkı ve şarkıcıyla da alakalı değil; bir lobi var. Şu andaki dönem ise biraz daha müsait gibi geliyor bana. Çünkü Türk dizileri her yerde tanınıyor, biliniyor. Şansımız eskisine göre daha fazla ama benim bir dünya kariyeri beklentim yok."



'İSYANKAR'I ÇOK SEV İYORUM

Eşi Mustafa Sandal'ın en çok 'İsyankar' şarkısını sevdiğini söyleyen Sandal, "Türkiye'den kimi dinliyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sezen Aksu'yu çok seviyorum; hem insan, hem müzisyen olarak. Dahi bir kadın benim için, uzaylı gibi. Onu tanıdığımda çok güçlü bir enerji hissettim. Türkiye'nin en büyük varlıklarından biri. Bizim ülkemizde de onu herkes tanıyor."

Güzel oyuncu Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda 'Lale Devri' dizisiyle oyunculuk deneyimi yaşamıştı. O dönem çok eleştiri alan Sandal, oyunculukla ilgili şunları söyledi: "Benim için zor bir dönemdi. Hâlâ yaralarım var o projeyle alakalı. Çok üstüme gelindi. Üzerimde kötü bir pazarlama yapıldı. Türkçe'yi çok iyi bilmiyordum, oyunculuk dersleri almamıştım. Yaman 2.5 yaşındaydı, çok çalışmaktan eve gelemiyordum. Bünyem kaldırmadı. Aslında oyunculuğu çok sevdim. Birkaç teklif geliyor ama bir şeyler gösterebileceğim çok güzel bir rolün olması lazım."



ÖZLEM AVCI



'Yemek yemeyi de yapmayı da çok severim'



Sırbistanlı Emina Sandal, Mustafa Sandal'la evlendikten sonra tam bir Türk gibi yaşamaya başladı. Çok sıcak ve sempatik biri.

50 gündür sıkı diyette olduğunu söyleyen Sandal; oldukça zayıfladığını belirtti. 50 gündür kahve bile içmediğinin altını çizen Sandal, geçtiğimiz günlerde Londra'da yediği hamburgerin lezzetini de anlata anlata bitiremedi: "Rejimde olduğum için çölden çıkmış gibi yedim."

Sandal yaptığı diyetin detaylarını da paylaştı: "Diyet yaptığım süre içinde saunaya da çok girdim. Çikolatadan tamamen vazgeçtim. Eskiden çok tatlı yerdim ama artık tatlıya ihtiyacım yok. Canım çok tatlı çektiğinde badem, fındık yiyorum. Aslında yemeye çok düşkünüm. Gurmeyim, çok da güzel yemek yapıyorum. Yemeyi sevmeyen kişi zaten güzel yemek yapamaz çünkü tatları bilemez."

Kendisi gibi çocukları Yaman ve Yavuz'un da sağlıklı beslendiğini söyleyen Sandal, "Meyve suyu içmiyorlar, meyvenin kendisini yiyorlar. Ama arada onlara çikolata da veriyorum" dedi.

Belgrad'ta çok sık konser verdiğini belirten Sandal, orkestrasını değiştirdiğini açıkladı. Tam bir oğlak burcu olduğunu, titiz ve düzenli bir yapısı olduğunu söyleyen şarkıcı, hem Türkiye'deki, hem de Belgrad'taki yoğun çalışma temposundan dolayı çok yorulduğundan dert yandı.