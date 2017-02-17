İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, önceki akşam sahneye çıktığı mekanda 25'inci yaşını kutladı. Ablası Dilan Çıtak ve annesi Derya Tuna'nın da izlediği İdo, sahnede babasından sürpriz bir telefon aldı. İdo şarkı söylerken sahneye yanaşan Derya Tuna, "Baban arıyor" diyerek telefonu oğluna verdi. "Buyur babacığım" diyerek telefonu açan İdo'nun soğuk terler döktüğü görüldü. İdo, "Sahneni böldüm, kusura bakma" diyen babasına "Siz olmasaydınız, ben nasıl olurdum" diye karşılık verdi. Baba-oğlun telefon görüşmesinde soyadı tartışması da çıktı. Tatlıses, "Sen benimle kendini bir mi tutuyorsun? Esas İbrahim Tatlıses benim" derken, İdo "Ben doğuştan Tatlıses oldum, sen sonradan" karşılığını verdi. Tatlıses ise oğluna "Sen bana çakma diyorsun! Sen gerçek misin? Ben çakma değilim, sen benim çakmamsın!" diyerek şakayla karışık çıkıştı. İdo da, "Babacığım sesinizi yükseltmeyin, sesiniz kısılacak" diyerek Tatlıses'in gönlünü aldı. Oğlunun yeni yaşını kutlayan Tatlıses'in, "Telefonu Derya'ya ver" demesi herkesi güldürdü. Tatlıses, eski hayat arkadaşı Tuna için "Bir zamanlar beni beklerdi, şimdi seni bekliyor. İkimiz de çok şanslıyız" dedi.