Mahkeme sonrası ilk kez konuştu!

Oyuncu Filiz Taçbaş davasının taraflarından Mehmet Fatih Taşçı, mahkeme sonrası ilk kez kamera karşısına çıktı. Filiz Taçbaş'ın şov yaptığını nitelendiren Taşçı, "Mahkeme çıkışında Filiz hanımın baygınlık geçirmesi daha sonrasında adliye önünde bütün basının çağrılmış olması gösteriyordu ki; bir şovun hazırlığıydı" dedi. Taşçı'nın Avukatı Ufuk Dikbaş ise, karar sonrası yaşananları reklam amaçlı olduğunu savundu. Dikbaş, "Filiz hanım belki milyonlarca liraya yapamayacağı reklamı bu dava sonunda yapmıştır" sözlerini kullandı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve dün sonuçlanan davanın taraflarından Mehmet Fatih Taşçı, Avukatı Ufuk Dikbaş ile birlikte olay ve davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.