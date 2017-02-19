X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Film gibi balayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Film gibi balayı

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017
Film gibi balayı
Film gibi balayı

Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, balayı için Maldivler’i seçti. İkilinin rüya gibi geçen tatilini bir fotoğrafçı ile kameraman görüntüledi. Böylelikle çiftin balayı ölümsüzleşti

EGZOTİK ADRES
Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, Türkiye ve Fas'ta yaptıkları iki düğünle yakınlarının gönlünü aldı, ardından da balayı için egzotik bir adresi seçti. İkili, Maldivler'e gitti.

UNUTULMAZ ALBÜM
Çift, düğün fotoğrafları gibi balayı anlarını da, albümde toplamak için an be an görüntületti. Çiftin romantik anlarını bir kameraman ile bir fotoğrafçı görüntüledi. Ortaya film gibi bir çalışma çıktı.

Çift, denize açıldıkları teknede romantik dakikalar yaşadı.

Murat Yıldırımİmane Elbani çifti bisiklete binip iskelede fotoğraf çektirdi.