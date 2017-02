Film gibi balayı

Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, balayı için Maldivler’i seçti. İkilinin rüya gibi geçen tatilini bir fotoğrafçı ile kameraman görüntüledi. Böylelikle çiftin balayı ölümsüzleşti

EGZOTİK ADRES

Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, Türkiye ve Fas'ta yaptıkları iki düğünle yakınlarının gönlünü aldı, ardından da balayı için egzotik bir adresi seçti. İkili, Maldivler'e gitti.



UNUTULMAZ ALBÜM

Çift, düğün fotoğrafları gibi balayı anlarını da, albümde toplamak için an be an görüntületti. Çiftin romantik anlarını bir kameraman ile bir fotoğrafçı görüntüledi. Ortaya film gibi bir çalışma çıktı.



Çift, denize açıldıkları teknede romantik dakikalar yaşadı.



Murat Yıldırımİmane Elbani çifti bisiklete binip iskelede fotoğraf çektirdi.