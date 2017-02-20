Kürk için Yargıtay devrede

140 BİN LİRA VERDİ

Sosyetenin ünlü ismi İlknur Çetin; Jülide Önengüt'ten 140 bin liraya aldığı kürkün ikinci el çıkması üzerine tüketici mahkemesine ayıplı mal davası açmıştı. Mahkeme ise Çetin'i, tüketici saymamıştı.



TÜKETİCİ SAYILDI

Çetin, bunun üzerine mahkeme kararını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay ise yerel mahkemenin verdiği kararı bozup Çetin'in tükeci sayılmasını istedi. İstanbul Tüketici Mahkemesi bu kez davayı kabul etti.





Kürkü satan Jülide Önengüt ve kürkü alan İlknur Çetin.



İlknur Çetin, bir davette karşılaştığı Jülide Önengüt'ten kürk satın aldı. Ama kürkün ikinci el ve ayıplı mal olduğunu söyleyerek büyük bir hukuk mücadelesi başlattı.