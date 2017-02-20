Madonna'nın ikizlerinin keyifleri yerinde

İkizlerin müzik dinleyip eşlik ettiği bir görüntüyü Instagram’dan paylaşan Madonna, “Küçük bir gece müziği” notunu düştü...

Pop müziğin kraliçesi Madonna, kısa süre önce Doğu Afrika ülkesi Malavi'den evlat edindiği dört yaşındaki ikizler Esther ve Stella Mwale'i ilk kez gösterdi. Kardeşlerin yeni evlerine alıştığı görüldü.

Madonna'nın Carlos Leon ile olan ilişkisinden 21 yaşındaki kızı Lourdes Maria ile Guy Ritchie ile olan evliliğinden 17 yaşındaki oğlu Rocco olmak üzere iki biyolojik çocuğu bulunuyor.

Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı, 2009 yılında da 2006 doğumlu Mercy James'i evlat edinmişti.