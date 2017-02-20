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Mesut Özil telefonunu değiştirdi, o ismi engelledi

  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 11:56
Mesut Özil telefonunu değiştirdi, o ismi engelledi
Mesut Özil telefonunu değiştirdi, o ismi engelledi

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 1,5 yıllık ayrılığın ardından Mesut Özil'e geri dönmüştü.