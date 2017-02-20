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Mesut Özil telefonunu değiştirdi, o ismi engelledi
Giriş Tarihi:
20.2.2017
11:54
Güncelleme Tarihi:
20.2.2017
11:56
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Mesut Özil telefonunu değiştirdi, o ismi engelledi
Mesut Özil telefonunu değiştirdi, o ismi engelledi
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 1,5 yıllık ayrılığın ardından Mesut Özil'e geri dönmüştü.
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