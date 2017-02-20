Okul öncesi eğitime 8 milyonluk destek

Önceki gün Türk Kızılayı İstanbul Şubesi için yapılan yardım gecesi; aralarında Aşkım Kapışmak, Dilek Hanif, Deniz Akkaya, Çağla Şıkel, Uğurkan Erez ve Fettah Can'ın da bulunduğu ünlüleri bir araya getirdi. '81 İlde 81 Anaokulu' başlığıyla yola çıkılan, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım ve Başkan Vekili Bahar Büşra Köylübay'ın da hazır bulunduğu gecede 8 milyon lira toplandı. Etkinlikte ünlü modacı Dilek Hanif'in tasarımları da sergilendi. Defile sonrası bir de açık artırma yapıldı. Aşkım Kapışmak ve Deniz Akkaya'nın yönettiği açık artırmada; podyumda sergilenen 24 kıyafetin tamamı satıldı. Aşkım Kapışmak'ın; bir anaokulunun 375 bin liraya inşa edilebildiğini açıklamasından sonra, hemen hemen her kıyafet, bir anaokulu yapılabilecek fiyata satın alındı. Gecenin en büyük bağışı ise podyumda Çağla Şıkel'in giydiği kostüme 575 bin lira ödeyen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'e ait. Geceden elde edilen gelirle, 21 şehre 21 anaokulu yapılacak.





Geceden elde edilen gelirle 21 şehre 21 anaokulu yapılacak.