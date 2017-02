Tarkan: Dört yıldır hazırladığım albümü yazın çıkaracağım

Darüşşafaka yararına önceki gece konser veren Tarkan’dan hayranlarına müjde: Dört yıldır çalıştığım pop albümümü sıcaklar gelince çıkaracağım. Şarkılar size layık olacak

Megastar Tarkan, önceki gece Volkswagen Arena'da Darüşşafaka yararına bir konser verdi. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserde, Tarkan'ı yaklaşık 6 bin kişi izledi. Yaza çok iddialı bir albüm çıkaracağını söyleyen Megastar, şöyle konuştu: "Bu gece eski ve yeni şarkılarımı karışık olarak söylüyorum. Fakat yeni albüm de yolda. Üzerinde üç-dört yıldır çalıştığım bir pop albümü geliyor. Albüm konusunda içim çok rahat; şarkılarım sizlere layık olacak. Yeni albümü, sıcaklar gelince çıkaracağım." sanat merkezi açılacak Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de izlediği konserden elde edilen gelir, yeni kurulacak olan Darüşşafaka Sanat Merkezi'ne aktarılacak. Merkezde; piyano, keman, çello, saksafon, perküsyon odaları, şan eğitimi, resim, heykel atölyeleri ve drama salonu bulunacak.

NEW YORK, TARKAN KONSERİNİ BEKLİYOR

Tarkan, 2-3 Mart'ta New York'taki Hammerstein'da konser verecek. Megastar, 5 Mart'ta ise Los Angeles'taki The Novo'da hayranlarıyla buluşacak. Konser öncesi, şehirdeki onlarca billboard'a ünlü şarkıcının afişleri asıldı. Time Out New York Magazine dergisinde de Tarkan'ın konser ilanı yer aldı.