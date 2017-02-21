ABD’li diva Aşık Veysel’in eserini seslendirecek

Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul'da Zorlu Center'da yer alan Eataly'de konser veren ABD'li diva Maya Azucena, yepyeni projelerle Türk hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Azucena; Türk halk müziği ve sufi müziğinin önemli temsilcilerinden The Secret Ensemble projesinin yaratıcısı Coşkun Karademir ile 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı seslendirmek için çalışmalara başladı. Türkiye'de sahneye çıkması için birçok teklif alan ünlü sanatçı, bir aydır parçanın düzenlemesi üzerinde çalışıyor ve Türkçe sözleri ezberliyor. Repertuvarına ilk kez bir Türkçe şarkı alan Azucena, 24 Şubat'ta yeniden Eataly'de sahneye çıkacak.