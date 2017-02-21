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ARKADAŞINA GÖNDER Arabasını valeye verdi hasarlı olarak geri aldı
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Arabasını ye verdi hasarlı olarak geri aldı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017
Arabasını valeye verdi hasarlı olarak geri aldı
Arabasını valeye verdi hasarlı olarak geri aldı

Lüks arabasını Teşvikiye’deki bir mekanın sine veren modacı , araçta hasar oluştuğunu fark etti. Akkaya’nın şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı

26 Kasım tarihinde Teşvikiye'deki bir restorana giden , lüks otomobilini kapıda bulunan ye verdi. Akkaya, valeden aracının yıkanmasını istedi. Vale de teslim aldığı aracı bir oto yıkamacıya götürdü. Bir süre sonra restorandan çıkan ünlü modacı, aracında sürtülmeden kaynaklı hasar oluştuğunu gördü. Akkaya, aracına kimin zarar verdiğini sorduğunda ikinci şoku yaşadı. Çünkü araç valeye değil, valenin arkadaşına teslim edilmişti. Polis merkezine başvuran Akkaya, aracına zarar veren şahısların cezalandırılmasını istedi. Savcılık da, ünlü modacının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Restoranın valesi Yusuf İ., savcılığa verdiği ifadede, olay günü arkadaşı Abbas E.'nin kendisine yardım etmek için mekana geldiğini söyledi. Arkadaşının da valelik yaptığını belirten Yusuf İ., Abbas E.'nin Akkaya'nın aracını yıkamacıya götürdüğünü ve yaptığından haberi olmadığını söyledi.

ARABAYLA TUR ATMIŞ!
Abbas E. ise aracı yıkattığını, daha sonra da arabaları çok sevdiği için birkaç tur attığını anlattı. Otoparkın sokağına döndüğünde harç kamyonuyla karşılaştığını belirten Abbas E., sokakta sıkıştığını ve aracın duvara sürtülmesiyle hasar meydana geldiğini anlattı. Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonunda, Yusuf İ. ve Abbas E. hakkında 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan dava açtı. İki arkadaş, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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