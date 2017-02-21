Hadise, Hakan Sabancı için DJ kabinine girdi

Hakan Sabancı’yla birlikte olduğunu yalanlayan Hadise; Sabancı’nın doğum gününde ‘Ölürüm Sana’ ve ‘Senden Daha Güzel’ şarkılarını çaldı

Hakan Sabancı, 26'ncı yaşgününü önceki gece abisi Hacı Sabancı'yla birlikte yaşadığı Kanlıca'daki yalıda düzenlenen bir partiyle kutladı. Geceye aralarında Hacı Sabancı'nın sevgilisi Özge Ulusoy, Irmak Atuk ve Önder Bekensir'in de bulunduğu birçok ünlü isim katıldı. Geceye katılanlar arasında, geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı'yla birlikte görüntülenen ünlü şarkıcı Hadise de vardı. Hadise, Sabancı'nın doğum gününde en çok eğlenen isimlerden biri oldu. Mahmut Orhan'ın DJ kabinine geçtiği gecede bir ara Hadise de Orhan'a eşlik etti. Hadise, Tarkan'dan 'Ölürüm Sana' ve Duman'dan 'Senden Daha Güzel' şarkılarını çalıp dans etti. Hakan Sabancı ve Hadise görüntülendikleri günlerde aşk dedikodularını yalanlamış, birlikte olmadıklarını söylemişti.









Şarkılara eşlik eden ve dans eden Hadise gecenin en çok eğlenen isimlerinden biriydi.





GÜNAYDIN ilk kez 22 Aralık 2016'da, Hadise ile Hakan Sabancı arasındaki yakınlaşmayı 'Bir aylık hadise' başlığıyla duyurmuştu. Haberde; ikilinin bir aydır birlikte olduğu, hatta Miami'de birlikte tatil bile yaptıkları yazılmıştı.