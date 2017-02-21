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Yenge pençelerini gösterdi

OKAN FİLİZÇAY YÜKSEL YAVUZ
  • Giriş Tarihi: 21.2.2017
Yenge pençelerini gösterdi
Yenge pençelerini gösterdi

Sakatlandığı için bir süredir sahalardan uzak duran, önceki günkü Beşiktaş- Akhisar Belediyespor maçını izlemek için Vodafone Arena'ya gitmek isteyen Caner Erkin, stresli anlar yaşadı. Maça yetişmek için Dolmabahçe tünelini kullanan Erkin, tünelin kapalı olduğunu görünce trafik polislerinden ricada bulundu. Polisler, Erkin'in ricasını kırmadı. Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı da maçı Vodafone Arena'da izledi. Beşiktaş montu, eldivenleri ve şapkasıyla tam bir uyum içinde olan güzel oyuncu, taraftarların, 'Yengelerin Kralı', 'Kartaliçelerin en güzeli' tezahüratlarına kayıtsız kalmadı. Ovalı, kartal pençesi yaparak onlara karşılık verdi.


Trafik polisleri, kapalı olan tünelden geçmesi için Caner Erkin'e izin verdi.