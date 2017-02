‘Beni çekemeyenler ölmesinler ama sürünsünler’

Hande Yener, bir çiçekçinin “Seni çekemeyen ölsün” sözüne “Ölmesinler ama sürünsünler” diye karşılık verdi. Bu sözüyle Demet Akalın’a gönderme yaptığı düşünülünce, Yener “Her söylediğimi ona yormayın. Düşman değiliz ama ona gıcık oluyorum” dedi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gün Vip Room By Hande Yener adlı mekanından çıkarken objektiflere takıldı. Yaşanan terör olaylarından etkilenen İstanbul gece hayatını yeniden renklendirmek istediğini dile getiren şarkıcı, şöyle konuştu: "Biz bu mekan için ince eleyip sık dokuduk. İçeride sıcak bir aile ortamı olacak. Güvenliği de üst düzeyde tutacağız. Buradan da Bodrum'a gideceğim. Orada da yeni bir mekan daha açma isteğim var." "Kendi mekanımda sahneye çıkmak hoşuma gidiyor. Ben kendi işimin patronuyum. Patron olmak doğamda var" diyen Yener, etrafını çeviren çiçek satıcılarına da 100 lira verdi. Ünlü şarkıcı, "Seni çekemeyen ölsün Hande Abla" diyen bir çiçekçiye "Ölmesin be! Ama beni çekemeyenler sürünsünler" diye karşılık vererek rakiplerine taş attı. Aralarında sürekli polemik olan Demet Akalın'a gönderme yaptığı düşünülen Yener "Ben Demet'le düşman değilim. Her şeyi ona yormayın" dedi. Yener, bu sözünün ardından Akalın hakkındaki açıklamalarına devam etti: "Benim aslında Demet'le hiçbir problemim yok. Ben ona gıcık oluyorum, daha doğrusu birbirimizi görünce gıcık oluyoruz. Benim onunla uğraşacak kadar boş zamanım yok. Ama kendisi çok ilgileniyor benim hayatımla. Mekan açılışı yapacağım, bir yandan da Bodrum için görüşmeler yapıyorum. Bu yoğunlukta onunla uğraşamam."



'ONA 'VAROŞ' DEMEDİM'

Yener, Akalın'a gönderme yaptığı düşünülen "Ben varoş muyum?" açıklaması için de şunları söyledi: "Ben bunu ona cephe alarak söylemedim. Ne desem Demet'e bağlanıyor. Ona varoş demedim. Sorular için 'Bunlar varoş sorular' demek istedim ama konu ona çekildi." Hiçbir sanatçı arkadaşıyla sorununun olmadığını belirten Yener, sözlerini şöyle noktaladı: "Ben neden Sıla'dan, Gülşen'den rahatsız olmuyorum da Demet'ten olayım! O insanlar benim hayatımı gözetlemiyor. Demet, benim hayatımı gözetleyip ne yapsam ona laf sokacak bir şey söylüyor. Benim Gülşen'le de bir problemim yok. O beni takip etmese de, ben onu takip ediyorum."



'ONDA BARIŞÇIL BİR KARAKTER YOK!'

Basının yarattığı polemikler nedeniyle Demet Akalın'la aralarının düzelmediğini söyleyen Yener, şöyle konuştu: "Benim kadar insanları, hayvanları seven, benim kadar insanların müzisyen olması için uğraşan bir kişi daha yok. Ben daha önce Demet'e zeytin dalı uzattım, o dalı kırmayacaktı. Demet'te barışçıl bir karakter yok. Ve Hülya Avşar'ın dediği gibi; sanatçıdan dost olmuyor. Kıskançlıklar, çekememezlikler oluyor."