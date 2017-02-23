X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Caner Erkin velayet davası açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

davası açtı

DHA
  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 19:15
Caner Erkin velayet davası açtı
Caner Erkin velayet davası açtı

Beşiktaşlı futbolcu , oğlu 'ın ini alabilmek için eski eşi hakkında İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

başvurusunu, avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptı. Başvuru dilekçesinde, annenin yaşantısının düzensizliği ve çocuğuna karşı ilgisizliği gerekçe gösterilerek, in babaya verilmesi talep edildi. Başvuruda, yayın yasağı ve gizli celse yapılması da istendi. 18 Haziran 2010 tarihinde evlenen çiftin 19 Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı boşandıkları belirtilen dilekçede, 25 Nisan 2011 tarihinde dünyaya gelen müşterek çocukları 'ın velayetinin ise anneye verildiği kaydedildi. Ancak davalı annenin velayet vazifesini yerine getiremediği iddia edilen dilekçede, Çınar'ın eğitiminin aksadığı öne sürüldü.

Toplam 13 sayfalık dilekçenin sonunda avukat Deniz Ketenci, Çınar Erkin'in üstün menfaatleri göz önüne alınarak velayetinin anneden alınarak müvekkiline verilmesini istedi.+

BENZER HABERLER