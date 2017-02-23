Eliz Sakuçoğlu kaza sonucu iç kanama geçirdi

Ünlü stil danışmanı Eliz Sokuçoğlu, iç kanama geçirdi, sevgilisi Beran Benan hastaneye yetiştirdi. Sakuçoğlu geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Eliz Sakuçoğlu geçirdiği kazayı "Geçen haftada hastanelik olmuştum. Snowboard düşe kalka öğrenilir sonuçta, ancak dünkü düşüşüm sonrası kalkacak hiçbir gücüm kalmamıştı artık, iç kanama geçirdim. Çok şükür bugün daha iyiyim. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için de ayrıca sonsuz teşekkürler, Allah sizleri sevdiklerimi başımdan eksik etmesin gördüğünüz gibi gayet iyiyim " notuyla takipçilerine duyurdu.



SEVGİLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü stil danışmanı Eliz Sokuçoğlu, kaza sonrası kendisini hastaneye yetiştiren ve yanında olan sevgilisi Beran Benan'a da sosyal medya hesabından yayınladığı not ile teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sakuçoğlu, paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Hala yorgun ve bir okadar şaşkın, insan hayatı hangi ara o kadar ucuzlaştı ... Ya sen o gün olmasaydın sevgilim bugün ben olacakmıydım? Düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum ..." notunu düştü.



İşte Sakuçoğlu'nun o paylaşımı...



