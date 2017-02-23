Reha Muhtar'ın velayet davasında Nilüfer tanık olaran dinlenecek

Oyuncu Deniz Uğur ile Gazeteci Reha Muhtar'ın 7 yaşındaki ikizlerinin velayet davasında şarkıcı Nilüfer tanık olarak dinlenecek.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan velayet davasının bugünkü duruşmasında Reha Muhtar ve Deniz Uğur avukatları ile hazır bulundu. Deniz Uğur'un annesi Fatma Suna Uğur ile ikizlerin 2 bakıcısı tanık olarak dinlendi. Gizli görülen duruşmada, tanıklar anne ve babanın çocukları ile olan ilişkisi hakkında bildiklerini anlattı.







Velayet davasının devam ettiği sırada, Deniz Uğur mahkeme hakimine "16.30'da çocuklar okuldan çıkacak. Bakıcıları da mahkemede şu anda tanık olarak ifade veriyor. Karşılamak için izin istiyorum" dedikten sonra, mahkeme hakiminin de izin vermesiyle Uğur duruşmadan ayrıldı.

REHA MUHTARIN TANIĞI NİLÜFER VE KIZI



Uğur'un mahkemeye sunduğu tanıkların ardından Reha Muhtar da eski eşi olan şarkıcı Nilüfer'in ve manevi kızı Ayşe Nazlı'nın tanık olarak dinlenmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme şarkıcı Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı'nın bir sonraki celsede hazır olmasına karar verdi.