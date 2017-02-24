‘Çocuğunun yanında olacağı vakti, sevgilileriyle tatilde geçiriyor’

Caner Erkin’den, davalık olduğu eski eşi Asena Atalay’la ilgili şok iddialar! Ünlü futbolcu, Atalay’ın oğullarıyla ilgilenmek yerine tüm vaktini sevgilileriyle tatilde ve gece kulüplerinde geçirdiğini öne sürdü

Futbolcu Caner Erkin, oğlunun velayetinin kendisine verilmesi talebiyle açtığı davada eski eşi Asena Atalay'a ağır suçlamalarda bulundu. 2010 yılında evlenen ve 6 yaşında Çınar isimli bir oğulları olan çift, 29 Ocak 2016'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Mahkeme, Çınar'ın velayetini anne Asena Atalay'a vermişti. Daha sonra Atalay, nafakaları ödemediği gerekçesiyle eski eşi hakkında icra takibi başlatmıştı. İcra takiplerinin ardından Caner Erkin de, oğlunun velayetini almak için yeni bir dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde; Erkin'in eski eşi hakkındaki çok ağır ithamları yer aldı. İşte Caner Erkin'in avukatı Deniz Ketenci'nin hazırladığı dilekçede yer alan suçlamalar:

'OĞLUNU BAKICISININ EVİNE YOLLUYOR'

Çocuk, haftada bir-iki gece annesi tarafından bakıcısının evine gönderilmekte yani ayak altından çekilmektedir. Bu gece yatıları, Caner Erkin'den uzun süre gizlenmiştir. Davalı annenin yaşam tarzı ve sağlık durumu, evlat yetiştirmeye uygun değildir.

'PARTİLERDE DİREK DANSIYA PIYOR '

Çocuğun eğitimi, sosyal faaliyetleri, beslenmesi ve kişisel bakımı gibi bir annenin yapması gereken tüm vazifeler, yardımcılar ve bakıcılar tarafından yapılmaktadır. Davalı anne, oğlu ile geçirmesi gereken zamanını sevgilileri ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde, gece kulüplerinde, özel ev partilerinde, hatta striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak geçirmektedir.

Anne, sabahları erken kalkıp çocuğu okula hazırlayamadığı, hatta evinin önünden kalkan servise bindiremediği için çocuk okula gidememiştir. Davalı anne, çocuğuyla basına poz verdikten sonra sosyal hayatına devam etmiştir.

'BEBEĞİ BABASI BESLİYORDU'

Çocuk, fast food tarzı beslenmeyle sağlıksız gıdalar tüketmektedir. Çocuğun bakıcısı Leyla Hanım, doğum günü partisinde annesi sanılmıştır. Annesi ise herkesten geç doğum günü partisine katılmış, mumlar üflendikten sonra partinin bitmesini bile beklemeden herkesten önce mekandan ayrılmıştır.

Çocuk henüz anne karnındayken, davalı anne bazı zayıflama ilaçları kullanarak doğmamış bebeğinin sağlığını tehlikeye atmaktan çekinmemiştir. Anne, geceleri ağlayan bebeğini emzirmek için bile yatağından kalkmamıştır. Baba Caner Erkin, geceleri uyanıp biberon ile bebeği beslemek zorunda kalmıştır.



'İÇKİ ALIŞKANLIĞI VAR, MASAYA ÇIKIP OYNUYOR

Davalı annenin tek başına erkeklerle kayağa gittiği, gazinoda masanın üstüne çıkarak oynayacak kadar hafif hareketler yaptığı, çocuğunu hiçe sayarak onun yanında başka erkeklerle ve çocuğun görmemesi gereken ilişkilere girdiği, ayrıca içki alışkanlığının bulunduğu anlaşılmıştır. Çocuğunu sadece kendine para aracı olarak gören davalı anneden çocuğun velayetinin alınarak baba Caner Erkin'e verilmesini talep ediyoruz.



'ÇINAR'IN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE OTELDE SEVGİLİSİNDEN DAYAK YEDİ'

Davalı anne, evliyken üçüncü kişilerle birlikte olmuş, Caner Erkin kampta ya da şehir dışında olduğu vakitlerde çocuğunu bırakarak gece kulüplerinden sabaha karşı ayakta duramayacak şekilde çıkmıştır.

Davalının sevgilisinden dayak yediği ve burnunun kırıldığı bilinen bir olaydır. Annenin burnunu kıran erkek arkadaşı, çocuğuyla tatildeyken otel odasının kapısını yumruklamış, küfürler ederek anneyi odadan götürmüştür. Bu olaya çocuk şahit olmuştur. 6 yaşında bir çocuk annesinin, 'Direk buldum mu dayanamam' notu ile internette direk dansı fotoğrafları paylaşması, pornografinin sınırlarını zorlamaktadır.