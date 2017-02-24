‘Psikolojimi zorlayacak birini oynamak isterim’

Atv'de yayınlanan 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinin yıldızı Kerem Bürsin, atv.com.tr'nin misafiri oldu. Bürsin, Türkiye'de ilk defa atv tarafından kullanılan Twitter'ın yeni röportaj uygulaması Q&A ile hayranlarının sorularını yanıtladı. En çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya oturan röportajda ilginç sorular da vardı. Dizinin setinde soruları yanıtlayan yakışıklı oyuncu, İngilizce sorulara da İngilizce yanıtlar verdi. İşte o röportajdaki sorulardan bazıları:

'PIRASA YEMEM ASLA'

Set arkasında aile gibi olduğunuza eminiz. Peki sette en çok kiminle vakit geçiriyorsunuz?

Kesinlikle bir aileyiz. Gerçekten çok güzel bir aile olduk ama özellikle en çok vakit geçirdiğim biri yok. Ben herkesle çok vakit geçiriyorum.

Dizide 'Rauf'u oynayan Osman Alkaş nasıl biri size göre?

Osman Alkaş çok acayip biri. Harika bir insan. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Tüm ekipçe onunla çalıştığımız için çok şanslıyız. Gerçekten muazzam bir insan. Keşke tanışsaydınız.

Hangi yemeği asla yemezsiniz?

Pırasa ve bamya.

Sabrınızı en çok ne zorlar?

Yüzde 100 saygısızlık.

Son zamanlarda kaç saat uyuyorsunuz?

Yedi saat uyumayı deniyorum ama son zamanlarda dört-beş saati geçmiyor.

Özellikle oynamak istediğiniz bir rol var mı?

Psikolojimi zorlayacak, psikopat bir rol isterim.

Sizi bir komedi filminde izlemek isterdim. Düşünüyor musunuz?

Düşünüyorum, inşallah.

'OYUNCU OLMASAM MARANGOZ OLURDUM'

Dizide çok güldüğünüz bir karakter var mı?

'Hayri', favori karakterim; net.

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

Ya marangoz ya da öğretmen olurdum.

Hayranlarınızı üç kelime ile anlatır mısınız?

Muhteşem, muhteşem, muhteşem.