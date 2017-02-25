Engin Akyürek, yabancı hayranlarıyla buluştu

ATV dizisi Ölene Kadar’ın yıldızı Engin Akyürek’in İran’dan Şili’ye birçok ülkeden hayranı, geçmiş yaşgünü için buluştu

ATV'nin 'Ölene Kadar' dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek'in dünyanın dört bir yanındaki hayranları, geçtiğimiz günlerde ünlü oyunncuyu görmek için İstanbul'a geldi. Oyuncu, hayranlarının İran, Ürdün, Yunanistan, Almanya ve Amerika'nın yanı sıra Meksika, Paraguay, Şili ve Uruguay gibi Güney Amerika ülkelerinden geldiğini öğrenince hem çok şaşırdı, hem de çok mutlu oldu. Akyürek, hayranlarıyla birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.





Buluşmada selfieler çekildi.



Hayranları, sanatçının da destek verdiği Bir Dileğim Var isimli sosyal sorumluluk projesine bağış yaptı.



İKİ ÖZEL SINIF AÇILDI

Buluşmayı küçük bir kutlama haline getiren ekip, Akyürek için doğum günü pastası kesti. Akyürek, çaya düşkünlüğünü bilen bir hayranının, kendi resimlerinin yer aldığı çay poşetleri ve fincandan oluşan hediyesine çok şaşırdı. Bu arada Akyürek hayranları, Alper Türedi'nin 'Bir Dileğim Var' kampanyasına da destek oluyor. Hayranların yardımlarıyla şu ana kadar iki okulda özel çocuklara uygun sınıflar açıldı.





Akyürek'in çay tiryakisi olduğunu bilen hayranları ona üzerinde resminin bulunduğu çay poşetleri getirdi.