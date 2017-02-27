‘Bir rekor daha kıracağız’

Cengiz Yatağan’ın resim sergisinde ‘Recep İvedik 5’ hakkında konuşan Şahan Gökbakar: Büyük bir rekor daha kırmak için bekliyoruz

Cengiz Yatağan'ın ikinci solo performansı olan 'Kırk Nefes' resim sergisi, önceki akşam Akmerkez'de özel bir davet ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kendine has tarzı ile dikkat çeken başarılı ressamın sergi açılışına Şahan Gökbakar, Mustafa-Emina Sandal, Engin Altan Düzyatan, Fatih-Ayşenur Aksoy ve Gökhan Çarmıklı gibi isimler katıldı. Tanıtım kokteyline katılan ünlü isimler, sonrasında resimleri inceledi. 'Kırk Nefes' adını verdiği resim sergisinde 40'a yakın sanat eserini sergileyen Yatağan, Osmanlı padişahı Abdülhamid'in üç heykelini yapmasıyla dikkat çekti. Sergiye yönetmen olan kardeşi Togan Gökbakar ile katılan Şahan Gökbakar, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.



'EMEK LERİNİN KARŞILIĞI'

Vizyondaki 'Recep İvedik 5' filmi hakkında konuşan başarılı komedyen, "Bizden daha mutlusu ve huzurlusu yok ve büyük bir rekor daha kırmak için bekliyoruz" dedi. Engin Altan Düzyatan ise "Şahan çok başarılı bir komedyen, filmi çok güzel olmuş. Emeklerinin karşılığını alıyor" diye konuştu.







Misafirler, sergideki Abdülhamid heykellerini dikkatle inceledi.