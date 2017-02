‘Bizim dostluğumuz hiç bitmez’

Geçtiğimiz aylarda kalça ameliyatı olan Fatma Girik iyileşti ve ayağa kalktı. Usta oyuncu, kendisi gibi Yeşilçam’ın iki starı Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş’la buluştu. Yeşilçam’ın yıldızları, “Bizim dostluğumuz bitmez. İyi ve kötü günde birbirimizin hep yanındayız” dediler

Yeşilçam'ın üç usta oyuncusu; Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Perihan Savaş... Yıllarca birlikte çalışmış bu ünlü sanatçılar, aralarındaki sıcak ve samimi ilişkiyi, gençlik yıllarından bugünlere kadar devam ettirmeyi başarmış. Birbirlerinden hep iyi bahseden usta isimler, aynı zamanda kötü gün dostu.



'ONLARI GÖRÜNCE İÇİM TİTRİYOR'

Fatma Girik, geçtiğimiz aylarda kalça kemiğinden ameliyat olmuş ve kalça protezi takılmıştı. Uzun bir istirahat dönemi geçiren Girik hakkında öldüğü yönünde iddialar bile ortaya atılmıştı. Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, bu dedikoduların ardından ayağa kalktı, geçtiğimiz günlerde Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş'la Kuruçeşme'deki Marina Balık'ta bir araya geldi. Yıllar önce tanışma fırsatı yakaladığım ve daha sonra birçok kez bir araya geldiğim Hülya Koçyiğit, her karşılaştığınızda size aynı samimiyeti hissettiriyor. Sohbet ettikçe Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olmasını bir yana bırakıp size anne şefkatiyle yaklaşarak konuşan nadir isimlerden. Onunla görüştüğümüz her seferde, neden Yeşilçam'ın kraliçelerinden biri olduğunu daha iyi anlıyorum. Bugün de Fatma Girik'in sağlığına kavuşması vesilesiyle usta oyuncularla bir araya gelme şansı yakaladım. Girik, ne yaşarsa yaşasın gözlerinin içindeki parıltısı hiç sönmeyenlerden. Enerjisi öyle yüksek, öyle doğal ki; ona hayran olmamak mümkün değil. Lafını sakınmadan dobra dobra söylüyor. İlk defa bir araya geldiğim Girik'i sanki yıllardır tanıyormuşum gibi hissediyorum. Hastalık sürecini geride bırakmış; espriler yapıyor, gülücükler saçıyor. Sohbet sırasında üçlü yıllar önce birlikte çalıştıkları projelerden bahsediyor, eski günleri anıyorlar. O sırada denizden bir gemi geçiyor ve Koçyiğit, "Çekimlerde böyle özel anlar kollanırdı. 'Gemi geçiyor, hadi hemen şu sahneyi çekelim' diye heyecanlanırdık" diyor. Perihan Savaş da Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'ten övgü dolu sözlerle bahsediyor: "Onlara bayılıyorum. Benim için başka bir ekoller, onları yaşamak lazım. İkisini görünce benim içim titriyor." Koçyiğit ve Girik de bu sözler karşısında "Bizim arkadaşlığımız böyledir. Hep birbirimizin iyiliğini, mutluluğunu isteriz. Bizim dostluğumuz hiç bitmez" diyerek karşılık veriyor.



'MEMDUH HER YERDE BENİM YANIMDA'

Fatma Girik, 57 yıllık yol arkadaşı, büyük aşkı ünlü yönetmen Memduh Ün'den de bahsediyor. Ün'ü geçtiğimiz yıl kaybeden Girik, konuşurken zaman zaman uzaklara dalıyor. Usta oyuncu, "Memduh her ortamda benim yanımda" diyor. Girik, Ün'ün kitaplarını Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağışladığını, bilgisayarını bir çocuğa verdiklerini söylerken "Memduh'un eşyalarının ihtiyacı olan gençlere ulaşması beni çok mutlu ediyor" diye konuşuyor.



'BİR TELEFON BENDEN AKILLI OLAMAZ'

Sohbetimiz sırasında Girik akıllı telefonlara da değinmeden edemiyor. Elimizdeki telefonları gösterip "Akıllı telefon kullanmam çünkü benden akıllı olamaz" dedi.