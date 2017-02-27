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ARKADAŞINA GÖNDER Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebek provası
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ile 'nın bebek provası

  • Giriş Tarihi: 27.2.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.2.2017 10:13
Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebek provası
Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebek provası

Geçtiğimiz Ocak ayında İtalya'da nikah masasına oturan güzel oyuncu ile Beşiktaşlı yıldız önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Bu yılın başında Roma'da romantik bir nikahla hayatlarını birleştiren ile 'in dünya umrunda değil... Beşiktaşlı yıldızın eski eşi Asena Atalay'la girdiği velayet savaşını umursamayan çift, önceki gün Bebek'teydi.



"BEBEK PROVALARINA BAŞLADILAR"

İkili, kahvaltı yaparken bir arkadaşlarının oğluyla yakından ilgilendi. Eski evliliğinden Çınar adında bir oğlu olan Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bu hallerini görenler, "Bebek provalarına başladılar" dedi.

Kaynak: Takvim ‘MÜNAŞAKA’YI İZLEDİLER

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