Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebek provası

Geçtiğimiz Ocak ayında İtalya'da nikah masasına oturan güzel oyuncu Şükran Ovalı ile Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin önceki gün Bebek'te arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Bu yılın başında Roma'da romantik bir nikahla hayatlarını birleştiren Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in dünya umrunda değil... Beşiktaşlı yıldızın eski eşi Asena Atalay'la girdiği velayet savaşını umursamayan çift, önceki gün Bebek'teydi.







"BEBEK PROVALARINA BAŞLADILAR"



İkili, kahvaltı yaparken bir arkadaşlarının oğluyla yakından ilgilendi. Eski evliliğinden Çınar adında bir oğlu olan Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bu hallerini görenler, "Bebek provalarına başladılar" dedi.



Kaynak: Takvim ‘MÜNAŞAKA’YI İZLEDİLER

