Konserinde yeni albümün mü jdesini verdi

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde performans sergiledi. Sahne üstündeki kırmızı perdenin açılması ile birlikte konsere 'Ya Hep Ya Hiç' şarkısı ile başlayan Şebnem Ferah, hiç ara vermeden 'Kalbim Mezar' ve 'Birileri Var' şarkısı ile devam etti. Üçüncü şarkının sonunda hayranları ile sohbet etmeye başlayan Ferah; "Sizinle birkaç heyecanımı paylaşmak istiyorum. Artık albüm zamanı. Ben sizin için bu şarkıları söylüyorum ama kafamda başka şarkılar çalıyor" diyerek yeni albümün yakında çıkacağını açıkladı.