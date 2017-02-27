Siren Ertan ile Gökhan Çarmıklı sergide pişti oldu

2015 yılının Ekim ayında 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Siren Ertan ile Gökhan Çarmıklı, önceki gün yeni aşklarıyla gittikleri sergide pişti oldular.

Beş yıllık flörtün ardından 14 Şubat 2006'da Rotterdam'da evlenen ve 2015 yılının son aylarında boşanan eski eşler Siren Ertan'la Gökhan Çarmıklı, önceki gün Cengiz Yatağan'ın Akmerkez'deki resim sergisinde karşılaştı.



ÇARMIKLI'YI ŞAŞIRTAN KARŞILAŞMA



10 yıllık evliliklerini Ekim 2015'te noktalayan ikili, 'Kırık Nefes' sergisine sevgilileriyle katıldı. Boşandıktan sonra gönlünü Bahar Tangır'a kaptıran Çarmıklı, eski eşiyle 1 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar'ı görünce neye uğradığını şaşırdı. Çarmıklı, sevgilisiyle apar topar sergiden ayrıldı.



ERTAN SERGİYİ GEZMEYE DEVAM ETTİ





Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan Siren Ertan'la Kayalar ise tabloları incelemeyi sürdürdü. İkili, Cengiz Yatağan'ın engelliler yararına hazırladığı tabloya yaptıkları resmi ekledi. Sosyetik tasarımcının eski eşi ve yeni sevgilisiyle pişti olmasına rağmen neşeli tavırları dikkat çekti. Boşandıktan sonra bir süre dost kalan Gökhan Çarmıklı'yla Siren Ertan, Çarmıklı'nın sevgilisi Bahar Tangır'ın kıskançlığı yüzünden artık görüşmüyor.



Kaynak: Takvim







Ersin Kayalar & Siren Ertan







Bahar Tangır & Gökhan Çarmıklı