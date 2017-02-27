Tolga Çevik trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu hakkında ilk açıklama

İki yıl önce de trafik kazası geçiren ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik dün İzmir'de trafik kazası geçirdi. Başarılı oyuncu Çevik, kazayı yara almadan atlattı.

Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, dün İzmir Çeşme'de trafik kazası geçirdi. Ünlü komedyen, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.



ARACINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ



Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Ancak kullandığı lüks araçta maddi hasar meydana geldi. Çevik, iki yıl önce de 1 milyon 200 bin lira değerindeki Mercedes marka otomobiliyle İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde kaza geçirmişti. Ünlü oyuncu, yaklaşık bir yıl önce de savaş pilotonu canlandırdığı oyunun çekimi sırasında kolunu çatlatmıştı. Tolga Çevik'in ard arda yaşadığı talihsiz kazalar hayranlarını üzdü.



