Chrissy Teigen, Oscar töreninde uyudu

Ünlü ABD'li şarkıcı John Legend'ın eşi Chrissy Teigen yaklaşık dört saat süren Oscar Ödül Töreni'nde uyuyakaldı.

En İyi Film ödülünün yanlışlıkla La La Land için anons edilmesi ve ardından yapılan Moonlight düzeltmesi, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a yapılan göndermeler dün gece gerçekleştirilen 89. Oscar Ödülleri'ne damga vurgu. Ancak sosyal medyada oldukça konuşulan bir konu vardı; yeni anne olan Chrissy Teigen,eşi John Legend'in omzunda uyuyakaldı.





Dün büyük skandalın imza atıldığı Oscar Ödül Töreni'nde gösteri yapanlar arasında yer alan John Legend ve eşi tüm dikkatleri üzerine topladı.

ÖDÜL TÖRENİ'NDE UYUYAKALDI

En iyi erkek oyuncu seçilerek Oscar alan Casey Affleck'in konuşması sırasında John Legend'ın eşi Chrissy Teigen, uyudu. Kameraların yakaladığı o an ise sosyal medyada paylaşılarak büyük ilgi topladı.

John Legend'ın eşi Oscar Ödül Töreni'nde uyudu



