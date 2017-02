‘Game of Thrones’un devi hayatını kaybetti

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı "Game of Thrones"da (Taht Oyunları) rol alan İngiliz aktör Neil Fingleton yaşamını yitirdi.

KALP YETMEZLİĞİ SEBEBİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU



Dizide bir dev karakterini canlandıran Fingleton'ın, cumartesi günü 36 yaşında öldüğü bildirildi. İngiliz basını genç oyuncunun "kalp yetmezliği" sebebiyle öldüğünü iddia etti.







İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde "Mag the Mighty" adlı devi canlandıran oyuncu ayrıca, bir dönem 2 metre 33 santimetrelik boyuyla "İngiltere'nin en uzun kişisi" unvanını da taşımıştı. ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde basketbol eğitimi alan İngiliz aktör, bir süre profesyonel olarak basketbol da oynamıştı. Fingleton, spor kariyerinin ardından, "Doctor Who" ve "X-men" gibi dizi ve filmlerde de çeşitli roller almıştı.