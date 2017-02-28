Kanser kabusu

Hande Ataizi’nin eşi Benjamin Harvey’nin yüzündeki kitle korkuttu. Harvey, ABD’de operasyon geçirdi. Patoloji sonucu temiz çıkınca karı-koca rahat bir nefes aldı

GEÇEN HAFTA YAŞANDI

Hande Ataizi, 2012 yılında hayatını Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile birleştirmişti. Bu evlilikten bir de oğulları olan çift, geçen hafta büyük bir kabus yaşadı. Harvey'nin yüzünde tespit edilen bir kitle aileyi korkuttu.



'DURUMU ŞU AN İYİ'

Doktor, kanser şüphesiyle Harvey'yi Amerika'da ameliyata aldı. Ancak tümörden alınan parça, patoloji sonucunda temiz çıktı. Ataizi, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benjamin'in kontrolleri sürüyor, durumu ise şu an iyi."