İbrahim Tatlıses hastaneye geldi

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolü için gelen İbrahim Tatlıses, kısa sürede ayrıldı.

İstanbul'da 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı kurtulan İbrahim Tatlıses, zorlu bir tedavi süreci ardından sağlığına kavuştu. Bir süreden bu yana İzmir'de bulunduğu belirtilen Tatlıses, sağlık kontrolü için bugün öğle saatlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.



SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRDI



Acil servisten hastaneye giriş yapan Tatlıses'i gören hastalar, kendisine yoğun ilgi gösterdi. Fotoğrafını çekmek isteyenlere izin vermediği öğrenilen Tatlıses bir süre hastanede kaldıktan sonra ayrıldı. Genel sağlık durumuyla ilgili bir sorun yaşamadığı belirtilen Tatlıses'in, sağlık kontrolü için hastaneye başvurduğu, ancak yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede ayrıldığı belirtildi.

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