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bir mendile 50 TL ödedi

  • Giriş Tarihi: 1.3.2017 07:41 Güncelleme Tarihi: 1.3.2017 07:45
Nebahat Çehre bir mendile 50 TL ödedi
Nebahat Çehre bir mendile 50 TL ödedi

'nda görüntülenen dilencinin ısrarlarıyla bir paket mendile tam 50 TL ödedi.

Usta oyuncu , önceki gün 'nda görüntülendi. 17 Mart'ta Cenk Eren'in Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceği konserde, Bir Dilek Tut Derneği için yıllar sonra sahneye çıkmaya hazırlanan Çehre duygularını, "Konser öncesi heyecan dorukta. İçim içime sığmıyor" sözleriyle ifade etti.

Deri pantolonu ve mantosuyla tüm bakışları üzerine toplayan oyuncu, mekân çıkışında bir dilencinin yanına gelmesiyle ise zor anlar yaşadı.

Dilencinin ısrarları sonucunda bir paket mendile tam 50 TL ödeyen Çehre, hızlı adımlarla semtten ayrıldı. (Habertürk)

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