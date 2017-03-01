Nebahat Çehre bir mendile 50 TL ödedi

Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre dilencinin ısrarlarıyla bir paket mendile tam 50 TL ödedi.

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 17 Mart'ta Cenk Eren'in Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceği konserde, Bir Dilek Tut Derneği için yıllar sonra sahneye çıkmaya hazırlanan Çehre duygularını, "Konser öncesi heyecan dorukta. İçim içime sığmıyor" sözleriyle ifade etti.

Deri pantolonu ve mantosuyla tüm bakışları üzerine toplayan oyuncu, mekân çıkışında bir dilencinin yanına gelmesiyle ise zor anlar yaşadı.

Dilencinin ısrarları sonucunda bir paket mendile tam 50 TL ödeyen Çehre, hızlı adımlarla semtten ayrıldı. (Habertürk)