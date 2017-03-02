Mert Öcal ayrılığı doğruladı

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'la 1 yıllık aşklarına nokta koyan oyuncu Mert Öcal, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.

Yakışıklı oyuncu, Ünal'la 2 ay önce ayrıldığını ve geçtiğimiz günlerde haklarında evleneceklerine dair yapılan haberlere de çok güldüklerini söyledi.



"TÜRKAN HANIMIN ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM"

ABD'li işadamı Benjamin Carrigton ile de evlilik arifesinde yollarını ayıran Ünal ayrılığın ardından Mert Öcal ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Nikah masasına oturacakları konuşulan Yağmur Ünal'la Mert Öcal'ın aşkı 1 yılı doldurur doldurmaz, sekteye uğradı. Öcal biten ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu. Aşkın bitme nedeninin üçüncü kişiler olmadığını da dile getiren Öcal, "Yağmur'la küs değiliz. En çok da Türkan Hanım'ın yapılan haberlerden dolayı üzülmesini istemem" dedi.



Kaynak: Takvim



