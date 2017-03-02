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Tuba Büyüküstün alyansı çıkardı

  • Giriş Tarihi: 2.3.2017 12:07 Güncelleme Tarihi: 2.3.2017 12:09
Tuba Büyüküstün alyansı çıkardı
Tuba Büyüküstün alyansı çıkardı

Yönetmen Ferzan Özpetek ile Asmalımescit’te bir restoranda yemek yiyen Tuba Büyüküstün, eşi Onur Saylak’la ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı. Evlerini ayırdıkları konuşulan Tuba Büyüküstün, bu iddialarla ilgili “Doğru değil” demekle yetindi.

Onur Saylak'la 5 buçuk yıllık evliliklerini bitirmek üzere olan Tuba Büyüküstün, önceki gece Asmalımescit'teydi. Güzel oyuncu, başrolünde oynadığı 'İstanbul Kırmızısı' adlı filmin yönetmeni Ferzan Özpetek'le yemek yedi.



Boşanma süreciyle ilgili konuşmayan Tuba Büyüküstün'ün parmağında da alyansı olmadığı görüldü.