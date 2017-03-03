Yaz sezonuna doğru

Gülşah MARAŞLI



Sinemalar yaza hazırlanırken, her hafta perdeye birbirinden ilginç, birbirinden hoş, kaliteli-kalitesiz, vasıflı-vasıfsız birçok film yansıyor.

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THE FOUNDER

Yönetmen: John Lee Hancock

Oyuncular: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini

Biyografi-tarih hayranıyım diyorsanız işte bu size göre. 2016 yapımı film bu yılın Mart başında vizyona giriyor. Ama dikkat… Hollywood sineması her türlü reklamı mubah gördüğünden bu yapımla Mc Donalds'ın gerçek hikayesini konu alarak bu özelliğini bir kez daha kanıtlıyor. Dünyada fast-food kavramının doğmasına neden olan ve aslında sadece yemek sektöründe değil birçok alanda değişime neden olan bu marka, 1954'ten günümüze kadar çıtayı sürekli yükselterek restoran zincirleri sırasının en başında yer alıyor.