Dağda kadın popçular in, erkek popçular out!

Uludağ, kış aylarında Türkiye'nin en popüler yeri olmaya devam ediyor. Gündüzleri kayak ve snowboard yapanlar, geceleri kulüplerde eğleniyor.

YAŞLAR 18, RUHLAR 40!

1996'dan beri Uludağ'ın eğlence hayatını sırtlayan Winterfest; bu yıl Demet Akalın, Ümit Besen, Selami Şahin, Fatih Ürek, Ece Seçkin gibi şarkıcılarla, Mahmut Orhan ve Ozan Doğulu gibi DJ'lerle yine dağa damgasını vurdu. Gece kulüplerine gidenlerin yaş ortalaması ise 18-25. Ancak bu yaş grubunun 30-40 yıl önceki şarkılarda daha çok eğlenmesi dikkatlerden kaçmıyor. Demet Akalın mekanları kapalı gişe doldururken, özellikle Selami Şahin ve Fatih Ürek'in performansları görülmeye değer. Fatih Ürek hâlâ en çok eğlendirebilen isimlerin başında geliyor. Gençlerin Selami Şahin'in 30 senelik şarkılarını hep bir ağızdan söylemesi de şaşırtıyor. Bu arada eskiden dağda sahneler bitmeden gece kulüpleri iş yapmazdı. Bu sene İstanbul'dan transfer olan Çilek Pera, gece başında mekanı doldurup kapılarını sabaha kadar kapatıyor. After-ski partilerinde ise eğlence soğuğa aldırmadan saatlerce devam ediyor. Bu partilerde Dj'ler performans sergileyerek gençleri doyasıya eğlendiriyor. En çok çalınan şarkıcılar; Derya Uluğ, Demet Akalın, Hande Yener ve Gülşen. Tarkan, Mustafa Sandal ve Serdar Ortaç gibi ünlü popçuların şarkıları neredeyse hiç çalınmıyor. Pop müzikte egemen olan erkek şarkıcılar, yerlerini kadınlara devretmiş gibi görünüyor.