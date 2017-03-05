Sunal soyadı için beni değil nüfus müdürünü eleştirin

Rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal sosyal medyada yapılan ‘Babasının ismini kullanıyor’ eleştirileriyle ilgili konuştu: Bunu bana değil, nüfus müdürlüğüne soracaksınız! Kimin soyadını kullanayım? Eskiden eleştirilere çok kızardım, artık nasırlaştım herhalde, gülüp geçiyorum

PeramArt Ali Sunal Oyunculuk Atölyesi projesi için buluştuğumuz Ali Sunal ile hayata dair keyifli bir röportaj yaptık.

Oyunculuk atölyesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz?

'İnsanlar kendilerini nasıl geliştirebilir?', 'Az da olsa oyunculuk serüvenine nasıl atılabilir?' diye kafa yormaya başladık. Doğru bir şekilde, umut tacirliği yapmadan ama sağlam bir eğitim vererek bunu başarmak istedik.

KARANLIK TAN KORKARIM

Çok steril bir yaşantınız var...

Ben evi çok seviyorum. Eşofmanları giyip takıldığım zaman daha rahat ediyorum.

Rahmetli babanız Kemal Sunal'la da yaşadığınız Tuzla'daki yazlığınıza da gidiyor musunuz?

Oraya gidip geliyoruz, hafta sonlarını orada geçiriyoruz. Daha çok oraya annem gidiyor. Orada bize devamlı yardımcı olan bir ailemiz de var. Gittiğimizde muhakkak arka bahçeye gideriz, gezeriz.

Sinemayla ilgili neler söylemek istersiniz?

En büyük merakım sinema; film seyredeyim, sinemaya gidip değerlendireyim, puan vereyim, ödül törenlerini seyredeyim, 'Buna da bu verilir mi?' diye kavga edeyim... Sinema benim özel alanım. Evimde de sinema akşamları yapıyoruz. Bende dikkat eksikliği var, kolay konsantre olamıyorum. Dikkatimi en çok toplayabildiğim şey; güzel sinema filmi veya kötü korku filmi. Çok korkuyorum ama muhakkak izlerim çığlık çığlığa...

Sosyal medyada hakkınızda çıkan eleştiriler için ne diyeceksiniz?

Başta inanılmaz sinirleniyordum, hepsini bulup haddini bildirmek istiyordum, sonra gülüp geçmeye başladım. Bir yerde herhalde nasırlaşıyoruz. Sosyal medya bu kadar popüler olmadan önce biri gelip sana küfür etse çıldırırdın, ne yapacağını bilemezdin. Şimdi çok enteresan küfürler duyuyorum. (Gülüyor)

Size sanki babanızın tahtına oturmaya niyetiniz varmış gibi saldırıyorlar...

Bana çıkıp 'Babasının adını, soyadını kullanıyor' diyorlar. Bu nüfus müdürlüğü ile ilgili bir konu, benimle ilgili değil. (Gülüyor) Bunu bana değil, nüfus müdürlüğüne söyleyeceksiniz. Kimin soyadını kullanayım! Asla öyle bir iddiam yok. Onun yeri, onun tahtı falan; babam duysa çok kızardı zaten, taht maht. Biz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Korkularınız var mı?

Karanlık ve yalnızlıktan çok korkarım. Karanlıkta kendimi yalnız hissediyorum, çok kötü oluyorum, buz gibi terliyorum, gitmek istiyorum. Mesela ışıkları kapat koşarak çıkarım; kimse tutamaz beni. Bisiklete binemiyorum. Öğreniyorum, ertesi gün unutuyorum.



ANNEM BENİM SÜPER KAHRAMANIM

Anneniz Gül Sunal'la aranız nasıl?

Bizim ailenin asıl starı annemdir, şimdi onu teşvik ediyoruz. Anıları ile ilgili bir söyleşi hazırlığında. Ben ona tek kişilik gösteri diyorum çünkü annem yapıyorsa, o gösteri olur. Annem hayata pozitif anlamda bakmamızı sağlayan bir süper kahraman benim için.