Paris’te Engin Altan rüzgarı

‘Diriliş: Ertuğrul’ dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, bir defileyi izlemek için gittiği Paris’te yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Düzyatan, sevenleriyle fotoğraf çektirdi

Diriliş: Ertuğrul' dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Düzyatan, önceki gün eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşlarıyla Paris'e gitti. Modacı Selma Çilek'in Mona Bismark American Center'da gerçekleşen defilesini izlemeye giden ekip, organizasyon öncesinde yemek yedi. L'avenue adlı mekanda oturan ekibin etrafını bir anda Düzyatan'ın hayranları sardı. Yabancı hayranlar, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için kuyruk oluşturdu. Bu anları da eşi Neslişah Alkoçlar kaydetti. İkilinin arkadaşları da oluşan kuyruk karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

