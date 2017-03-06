Turkuvaz Grubu’na dört ödül birden

Şehit ve gazileri anma ve yardım için hayata geçirilen Gold Awards 2016 Yılın Enleri Ödül Töreni, önceki gün CVK Hotel'de yapıldı. Gecede ödül alan isimler, 5 milyon kişi tarafından yapılan elektronik oylama ile belirlendi. Topaloğlu Vakfı adına düzenlenen geceye dört ödülle Turkuvaz Medya damgasını vurdu. Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin 'Yılın En İyi Gazetesi' seçilen SABAH Gazetesi'nin ödülünü ve Fuat Uğur adına da 'Yılın En İyi Avrupa Yayını' seçilen atv Avrupa'nın ödülünü aldı. Gecede GÜNAYDIN'a özel röportajlar yapan Oğuzhan Toracı, Yılın En İyi Magazin Gazetecisi, tarafsız ve doğru haberleriyle beğeni gören A Haber'in sunucusu Hilal Özdemir ise Yılın En İyi Haber Spikeri ödüllerini aldı.