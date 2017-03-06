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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu sevenlerini korkuttu

  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 12:10
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ahmet Mekin sevenlerini korkuttu
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ahmet Mekin sevenlerini korkuttu

Çok sayıda ünlü ismin ölüm haberini duyurduğu için 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Türk sanat müziği sanatçısı , Yeşilçam'ın efsane ismi 'in ameliyat olduğunu duyurdu.

Yeşilçam'ın efsane ismi ameliyat oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Garip Yolcu gibi çok sayıda filmde rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin'in ameliyat olduğunu duyuran ünlü sanatçı , Mekin'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından bilgi verdi.

AMEİLYAT SONRASI TABURCU OLDU

Akay, "85 yaşındaki Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin, ameliyattan başarı ile çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olan değerli sanatçımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." notunu düştü.

İşte Akay'ın o paylaşımı:



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